Mont-de-Marsan,Landes

Une console, un jeu en libre accès, dans un espace ouvert: seul, en famille ou entre amis, venez challenger les autres joueurs !.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 17:00:00. .

Médiathèque Philippe Labeyrie place du 6ème R.P.I.Ma

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



One console, one game, free access, in an open space: alone, with family or friends, come and challenge the other players!

Una consola, un juego, acceso libre, en un espacio abierto: solo, en familia o con amigos, ¡ven a desafiar a los demás jugadores!

Eine Konsole, ein Spiel, freier Zugang, in einem offenen Raum: allein, mit der Familie oder mit Freunden, fordern Sie die anderen Spieler heraus!

