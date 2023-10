Atelier « Le goût de penser : le voyage et les oiseaux » | Médiathèque Philippe Labeyrie Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan, 30 novembre 2023, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan,Landes

Atelier animé par Jéremy Raffet

Sur internet certains vols transatlantiques valent moins qu’une bicyclette de seconde main. Face à ce constat suprenant, il est légitime de se demander ce que sont devenus l’ailleurs, la découverte et la liberté. Pour que nos réflexions prennent leur envol, nous nous appuierons sur certaines observations ornithologiques. Les oiseaux pourraient bien nous aider à penser ce qu’est devenu le voyage aujourd’hui !

Pétale Asultes | Ados, Adultes | Sur inscription

Nouveau rendez-vous :

Chaque trimestre, à travers un atelier de vulgarisation philosophique, Jérémy Raffet vous invite à prendre le temps d’explorer différents chemins de compréhension en s’inspirant de tout ce qui peut nourrir votre goût de penser..

Médiathèque Philippe Labeyrie place du 6ème R.P.I.Ma

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



Workshop led by Jéremy Raffet

On the Internet, some transatlantic flights are worth less than a second-hand bicycle. Faced with this startling observation, it’s legitimate to wonder what has become of elsewhere, discovery and freedom. To get our thoughts off the ground, we’ll be drawing on some ornithological observations. Birds could well help us to think about what travel has become today!

Pétale Asultes | Adolescents, Adults | Registration required

New event :

Each quarter, Jérémy Raffet invites you to take the time to explore different paths to understanding, drawing inspiration from everything that nourishes your desire to think.

Taller dirigido por Jéremy Raffet

En Internet, algunos vuelos transatlánticos valen menos que una bicicleta de segunda mano. Ante este hecho sorprendente, es legítimo preguntarse qué ha sido de los demás, del descubrimiento y de la libertad. Para empezar a reflexionar, recurriremos a algunas observaciones ornitológicas. Los pájaros pueden ayudarnos a pensar en qué se ha convertido el viaje hoy en día

Pétale Asultes | Adolescentes, Adultos | Inscripción obligatoria

Nuevo evento:

Cada trimestre, Jérémy Raffet te invita a tomarte el tiempo de explorar diferentes formas de entender la filosofía a través de un taller de filosofía popular, inspirado en cualquier cosa que pueda ayudarte a pensar.

Workshop geleitet von Jéremy Raffet

Im Internet sind manche Transatlantikflüge weniger wert als ein gebrauchtes Fahrrad. Angesichts dieser überraschenden Feststellung ist es legitim, sich zu fragen, was aus dem Anderswo, der Entdeckung und der Freiheit geworden ist. Um unsere Überlegungen in Schwung zu bringen, werden wir uns auf einige ornithologische Beobachtungen stützen. Die Vögel könnten uns durchaus dabei helfen, darüber nachzudenken, was aus dem Reisen heute geworden ist!

Pétale Asultes | Jugendliche, Erwachsene | Auf Anmeldung

Neuer Termin:

Jedes Quartal lädt Sie Jérémy Raffet in einem populärphilosophischen Workshop dazu ein, sich die Zeit zu nehmen, verschiedene Wege des Verstehens zu erkunden und sich dabei von allem inspirieren zu lassen, was Ihre Lust am Denken nähren kann.

