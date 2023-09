Rencontre avec Pete Fromm | Médiathèque Philippe Labeyrie Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan, 25 novembre 2023, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan,Landes

Rencontre en partenariat avec lettres du monde

Originaire de Milwaukee dans le Wisconsin, Pete Fromm a publié plusieurs romans et recueils de nouvelles qui ont remporté de nombreux prix et ont été salués par la critique. Indian Creek, récit autobiographique qui raconte son hiver en solitaire dans les Rocheuses, a été son premier livre traduit en Français et est devenu un classique du nature writing aux États-Unis comme en France.

Auditorium | Ados/Adultes | Réservation conseillée.

Médiathèque Philippe Labeyrie place du 6ème R.P.I.Ma

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



Meeting in partnership with lettres du monde

A native of Milwaukee, Wisconsin, Pete Fromm has published several award-winning and critically acclaimed novels and collections of short stories. Indian Creek, his autobiographical account of a lonely winter in the Rockies, was his first book to be translated into French, and has become a classic of nature writing in both the U.S. and France.

Auditorium | Adolescents/Adults | Booking recommended

Reunión en colaboración con lettres du monde

Pete Fromm, natural de Milwaukee (Wisconsin), ha publicado varias novelas y colecciones de relatos cortos que han obtenido numerosos premios y el reconocimiento de la crítica. Indian Creek, su relato autobiográfico de un invierno solitario en las Rocosas, fue su primer libro traducido al francés, y se ha convertido en un clásico de la literatura sobre la naturaleza tanto en Estados Unidos como en Francia.

Auditorio | Adolescentes/Adultos | Se recomienda reservar

Begegnung in Partnerschaft mit lettres du monde

Der aus Milwaukee, Wisconsin, stammende Pete Fromm hat mehrere Romane und Kurzgeschichtensammlungen veröffentlicht, die zahlreiche Preise gewonnen haben und von der Kritik hoch gelobt wurden. Indian Creek, eine autobiografische Erzählung über seinen einsamen Winter in den Rocky Mountains, war sein erstes ins Französische übersetztes Buch und wurde in den USA und Frankreich zu einem Klassiker des nature writing.

Auditorium | Jugendliche/Erwachsene | Reservierung empfohlen

