Atelier « Pouet ! Fait la mouette » animé par Claire Garralon | Médiathèque Philippe Labeyrie Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan, 25 novembre 2023, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan,Landes

Atelier animé par Claire Garralon

Tu connais Michel, la mouette qui fait Pouet ? Voici des papiers, de la colle et des crauons pour imaginer sa copine Monique, sa cousine Muriel et son pot’ Mokhtar qui font >>Mouet>> !

Espace Jeunesse (5-6 ans) | Sur inscription.

Médiathèque Philippe Labeyrie place du 6ème R.P.I.Ma

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



Workshop led by Claire Garralon

Do you know Michel, the seagull who goes « Pouet »? Here’s some paper, glue and crayons to help you imagine his friend Monique, his cousin Muriel and his friend Mokhtar going >>Mouet>> !

Espace Jeunesse (5-6 years) | Registration required

Taller dirigido por Claire Garralon

¿Has oído hablar de Michel, la gaviota que hace « Pouet »? Aquí tienes papel, pegamento y lápices de colores para imaginar a su amiga Monique, a su prima Muriel y a su amigo Mokhtar haciendo >>Puf>>

Espace Jeunesse (5-6 años) | Inscripción obligatoria

Workshop geleitet von Claire Garralon

Kennst du Michel, die Möwe, die « Pouet » macht? Hier sind Papier, Klebstoff und Kreide, um sich seine Freundin Monique, seine Cousine Muriel und seinen Topf’ Mokhtar vorzustellen, die >>Mouet>> machen!

Espace Jeunesse (5-6 Jahre) | Auf Anmeldung

