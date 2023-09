Atelier « Dans la mare, il y a … » animé par Claire Garralon | Médiathèque Philippe Labeyrie Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan, 25 novembre 2023, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan,Landes

Atelier animé par Claire Garralon

Claire Garralon t’embarque sur la mare aux canards ! Avec elle, rassemble et assemble tout ce qu’il te faut pour créer le plus beau des gallinacés.

Espace Jeunesse (3-4 ans) | Atelier sur inscription (avec la présence d’un adulte).

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . .

Médiathèque Philippe Labeyrie place du 6ème R.P.I.Ma

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



Workshop led by Claire Garralon

Claire Garralon takes you out on the duck pond! With her, gather and assemble everything you need to create the most beautiful of gallinaceous creatures.

Espace Jeunesse (3-4 yrs) | Workshop by appointment (with an adult present)

Taller dirigido por Claire Garralon

Claire Garralon te llevará de viaje al estanque de los patos Con ella, reúna y ensamble todo lo necesario para crear la más bella de las criaturas gallináceas.

Espace Jeunesse (3-4 años) | Inscripción obligatoria (en presencia de un adulto)

Workshop geleitet von Claire Garralon

Claire Garralon nimmt dich mit auf den Ententeich! Mit ihr sammelst und baust du alles, was du brauchst, um die schönste aller Entenarten zu erschaffen.

Jugendbereich (3-4 Jahre) | Workshop nach Anmeldung (in Anwesenheit eines Erwachsenen)

Mise à jour le 2023-08-24 par OT Mont-de-Marsan