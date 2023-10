Atelier nichoirs et mangeoires | Médiathèque Philippe Labeyrie Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan, 18 novembre 2023, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan,Landes

C’est l’hiver, la saison où les oiseaux cherchent abri et nourriture. Pourquoi ne pas les aider à affronter le froid ? Vous aurez peut-être la surprise d’accueillir quelques espèces qui choisiront de faire leur nid dans votre jardin et, qui sait, la chance de voir éclore quelques œufs au printemps. Venez fabriquer un nichoir original à partir d’objets du quotidien à recycler.

Salle Patrimoine | Ados et Adultes | Sur inscription.

It’s winter, the season when birds seek shelter and food. Why not help them get through the cold? You may be surprised to welcome a few species that choose to nest in your garden and, who knows, the chance to see a few eggs hatch in the spring. Come and make an original nesting box from recycled everyday objects.

Salle Patrimoine | Ados et Adultes | Sur inscription

Es invierno, la época del año en que los pájaros buscan refugio y alimento. ¿Por qué no ayudarles a pasar el frío? Puede que te sorprenda ver que algunas especies deciden anidar en tu jardín y, quién sabe, si eclosionan algunos huevos en primavera. Ven a hacer una original caja nido con objetos cotidianos reciclados.

Salle Patrimoine | Adolescentes y adultos | Inscripción obligatoria

Es ist Winter, die Jahreszeit, in der Vögel nach Schutz und Nahrung suchen. Warum helfen Sie ihnen nicht, der Kälte zu trotzen? Vielleicht sind Sie überrascht, dass einige Arten in Ihrem Garten nisten, und wer weiß, vielleicht schlüpfen im Frühling sogar ein paar Eier. Bauen Sie mit uns einen originellen Nistkasten aus Alltagsgegenständen, die Sie wiederverwerten können.

Saal des Kulturerbes | Jugendliche und Erwachsene | Auf Anmeldung

