Projection « Langue des oiseaux » | Médiathèque Philippe Labeyrie Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan, 17 novembre 2023, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan,Landes

Projection organisée dans le cadre du film documentaire

Oeuvre d’Erik Bullot, 2022 |Durée 54 minutes

Composé de scènes musicales, graves et drôles, Langue des oiseaux explore les vertus de la tradition et le désir de communication entre les humains et les oiseaux. Raconté par une narratrice depuis le futur, après la sixième extinction, le film observe de manière curieuse et sensible les tentatives menées pour établir un échange possible.

Prix du patrimoine culturel immatériel

Auditorium | Ados et Adultes.

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . .

Médiathèque Philippe Labeyrie place du 6ème R.P.I.Ma

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



Screening organized as part of the documentary film

Work by Erik Bullot, 2022 |Length 54 minutes

Composed of serious and funny musical scenes, Langue des oiseaux explores the virtues of tradition and the desire for communication between humans and birds. Told by a narrator from the future, after the sixth extinction, the film takes a curious and sensitive look at attempts to establish a possible exchange.

Intangible Cultural Heritage Prize

Auditorium | Teens and Adults

Proyección organizada en el marco del documental

Obra de Erik Bullot, 2022 |Duración 54 minutos

Compuesta de escenas musicales serias y divertidas, Langue des oiseaux explora las virtudes de la tradición y el deseo de comunicación entre los seres humanos y las aves. Contada por un narrador del futuro, tras la sexta extinción, la película aborda con curiosidad y sensibilidad los intentos de establecer un posible intercambio.

Premio del Patrimonio Cultural Inmaterial

Auditorio | Adolescentes y adultos

Vorführung im Rahmen des Dokumentarfilms organisiert

Werk von Erik Bullot, 2022 |Länge 54 Minuten

Zusammengesetzt aus musikalischen, ernsten und lustigen Szenen, erforscht Vogelzunge die Tugenden der Tradition und den Wunsch nach Kommunikation zwischen Menschen und Vögeln. Der Film, der von einer Erzählerin aus der Zukunft nach dem sechsten Aussterben erzählt wird, beobachtet auf neugierige und sensible Weise die Versuche, einen möglichen Austausch herzustellen.

Preis für immaterielles Kulturerbe

Auditorium | Jugendliche und Erwachsene

Mise à jour le 2023-10-19 par OT Mont-de-Marsan