Le petit salon de musique : Les drôles d’oiseaux de la musique contemporaine | Médiathèque Philippe Labeyrie Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan, 16 novembre 2023, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan,Landes

Conférence d’Alain Bonte

Les musiciens des 20ème et 21ème siècles, comme leurs prédécesseurs, sont fascinés par les oiseaux. Ceux-ci peuvent être imaginaires et fantastiques comme l’Oiseau de Feu de Stravinsky ou concrets et réels comme ceux dont Olivier Messiaen recueille scrupuleusement les chants.

Espace Arts, Musique et Cinéma

Ados/Adultes | Réservation conseillée.

2023-11-16 fin : 2023-11-16 . .

Médiathèque Philippe Labeyrie place du 6ème R.P.I.Ma

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



Alain Bonte’s conference

Musicians of the 20th and 21st centuries, like their predecessors, are fascinated by birds. These can be imaginary and fantastic, like Stravinsky’s Firebird, or concrete and real, like those whose songs Olivier Messiaen scrupulously recorded.

Espace Arts, Musique et Cinéma

Teenagers/Adults | Booking recommended

Conferencia de Alain Bonte

Los músicos de los siglos XX y XXI, como sus predecesores, están fascinados por los pájaros. Éstos pueden ser imaginarios y fantásticos, como el Pájaro de Fuego de Stravinsky, o concretos y reales, como aquellos cuyos cantos grabó escrupulosamente Olivier Messiaen.

Espace Arts, Musique et Cinéma

Adolescentes/Adultos | Se recomienda reservar

Vortrag von Alain Bonte

Die Musiker des 20. und 21. Jahrhunderts sind wie ihre Vorgänger von Vögeln fasziniert. Diese können imaginär und fantastisch sein wie Strawinskys Feuervogel oder konkret und real wie die Vögel, deren Gesänge Olivier Messiaen gewissenhaft sammelt.

Raum für Kunst, Musik und Film

Jugendliche/Erwachsene | Reservierung empfohlen

