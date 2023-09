Club lecture : Spécial lettres du monde | Médiathèque Philippe Labeyrie Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan, 9 novembre 2023, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan,Landes

Avant la rencontre avec Pete Fromm le 25 novembre, les bibliothécaires vous proposent d’échanger librement autour de son œuvre et du courant littéraire dans lequel il s’inscrit : le Nature Writing. Place à l’observation de la nature, à l’évasion dans de grands espaces mais aussi aux préoccupations environnementales !

Ce focus sera suivi par la présentation des nouvelles acquisitions.

Adultes | Sur inscription.

2023-11-09 fin : 2023-11-09 . .

Médiathèque Philippe Labeyrie place du 6ème R.P.I.Ma

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



Before the meeting with Pete Fromm on November 25, the librarians invite you to talk freely about his work and the literary movement to which he belongs: Nature Writing. It’s all about observing nature, escaping to wide-open spaces and environmental concerns!

This focus will be followed by a presentation of new acquisitions.

Adults | Registration required

Antes del encuentro con Pete Fromm el 25 de noviembre, los bibliotecarios le invitan a debatir sobre su obra y el movimiento literario al que pertenece: Nature Writing. El tema central será la observación de la naturaleza, las escapadas al aire libre y las preocupaciones medioambientales

A continuación se presentarán las nuevas adquisiciones.

Adultos | Inscripción obligatoria

Vor dem Treffen mit Pete Fromm am 25. November laden die Bibliothekarinnen Sie ein, sich frei über sein Werk und die literarische Strömung, in die er sich einreiht, auszutauschen: das Nature Writing. Hier geht es um Naturbeobachtungen, die Flucht in weite Landschaften, aber auch um Umweltbelange!

Im Anschluss an diesen Schwerpunkt werden die Neuerwerbungen vorgestellt.

Erwachsene | Auf Anmeldung

Mise à jour le 2023-08-27 par OT Mont-de-Marsan