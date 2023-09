Les croqueurs d’histoires | Médiathèque Philippe Labeyrie Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan, 7 novembre 2023, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan,Landes

Séance de bébés lecteurs

Histoires, comptines et formulettes sont au programme pour le plus grand plaisir des bébés. Accompagné d’un adulte, l’enfant goûte les mots et la musique des histoires le temps d’un moment de partage avec les bibliothécaires.

Salle de l’heure du conte | Sur inscription dès le 24/10 | Pour les enfants entre 0 et 3 ans.

Médiathèque Philippe Labeyrie place du 6ème R.P.I.Ma

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



Baby reading session

Stories, rhymes and formulas are on the program, to the delight of babies. Accompanied by an adult, children enjoy the words and music of stories as they share a moment with librarians.

Salle de l’heure du conte | Registration from 24/10 | For children aged 0-3 years

Sesión de lectura para bebés

Los bebés disfrutarán con la lectura de cuentos, canciones infantiles y fórmulas. Acompañados por un adulto, los niños podrán disfrutar de la letra y la música de los cuentos mientras comparten un momento con los bibliotecarios.

Salle de l’heure du conte | Inscripción a partir del 24/10 | Para niños de 0 a 3 años

Baby-Leser-Sitzung

Geschichten, Reime und Formeln stehen zur Freude der Babys auf dem Programm. In Begleitung eines Erwachsenen probiert das Kind die Worte und die Musik der Geschichten aus, während es einen Moment lang mit den Bibliothekarinnen teilt.

Raum für Märchenstunde | Anmeldung ab 24/10 | Für Kinder zwischen 0 und 3 Jahren

