Joué Play | Médiathèque Philippe Labeyrie Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan, 3 novembre 2023, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan,Landes

Initiation à la musique assistée par ordinateur (MAO)

Accessible et intuitif à la fois, ce système combine un multi-instrument expressif , une application intuitive et du contenu interactif pour permettre à tout un chacun de créer de la musique de manière facile et ludique.

Atelier animé par Jean-Claude Marsan de la MPlay Musical Nomad School école itinérante de M.A.O.

Espace Multimédia | Ados/Adultes | Sur inscription.

2023-11-03 fin : 2023-11-03 17:00:00

Médiathèque Philippe Labeyrie place du 6ème R.P.I.Ma

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



Introduction to computer-assisted music (CAM)

Accessible and intuitive at the same time, this system combines an expressive multi-instrument, an intuitive application and interactive content to enable anyone to create music in an easy and entertaining way.

Workshop led by Jean-Claude Marsan from the MPlay Musical Nomad School, a travelling M.A.O. school.

Espace Multimédia | Adolescents/Adults | Registration required

Introducción a la música asistida por ordenador (CAM)

Accesible e intuitivo al mismo tiempo, este sistema combina un multiinstrumento expresivo, una aplicación intuitiva y contenidos interactivos para que cualquiera pueda crear música de forma fácil y divertida.

Taller dirigido por Jean-Claude Marsan, de la escuela MPlay Musical Nomad.

Espace Multimédia | Adolescentes/Adultos | Inscripción obligatoria

Einführung in die computergestützte Musik (CAM)

Zugänglich und gleichzeitig intuitiv: Dieses System kombiniert ein ausdrucksstarkes Multiinstrument , eine intuitive Anwendung und interaktive Inhalte, sodass jeder auf einfache und spielerische Weise Musik machen kann.

Workshop unter der Leitung von Jean-Claude Marsan von der MPlay Musical Nomad School, einer reisenden M.A.O.-Schule.

Espace Multimédia | Jugendliche/Erwachsene | Nach Anmeldung

