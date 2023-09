[Escape Game] Tous contre Cornebidouille (enfant de 6 à 11 ans) Médiathèque Petit-Caux, 26 octobre 2023, Petit-Caux.

Petit-Caux,Seine-Maritime

Cornebidouille en a assez des enfants qui ne veulent pas manger leur soupe.

Elle a décidé de les ratatouiller : Pas question de la laisser faire. Il va falloir, comme Pierre, être plus malins qu’elleet trouver sa formule magique.

La suite d’énigmes est donc la confrontation entre les enfants et Cornebidouille..

2023-10-26 15:00:00 fin : 2023-10-26 . .

Médiathèque

Petit-Caux 76370 Seine-Maritime Normandie



Cornebidouille has had enough of children who won’t eat their soup.

She’s decided to ratatouille them: she’s not going to let them. Like Pierre, we’re going to have to outsmart her and find her magic formula.

The riddle sequence is a confrontation between the children and Cornebidouille.

Cornebidouille está harta de los niños que no se toman la sopa.

Ha decidido obligarles a tomar la sopa: no les va a dejar. Como Pierre, tendremos que ser más astutos que ella y encontrar su fórmula mágica.

La serie de acertijos es un enfrentamiento entre los niños y Cornebidouille.

Cornebidouille hat genug von Kindern, die ihre Suppe nicht essen wollen.

Sie hat beschlossen, sie zu ratatouieren, aber das lässt sie nicht zu. Wir müssen, wie Pierre, klüger sein als sie und ihre Zauberformel finden.

Die Rätselfolge ist also die Konfrontation zwischen den Kindern und Cornebidouille.

Mise à jour le 2023-09-15 par Normandie Tourisme / Attitude Manche