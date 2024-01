L’instant philo : « La vérité est-elle une affaire de courage ? » Médiathèque Per Jakez Helias Landerneau, samedi 20 janvier 2024.

Landerneau Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 17:00:00

fin : 2024-01-20 18:00:00

A la suite du BD-concert « Algues vertes » organisé par l’Atelier culturel, Yan Marchand vous donne rendez-vous pour aborder la question suivante : la vérité est-elle une affaire de courage ?

Vérité et courage, on pense évidemment aux lanceurs d’alertes menacés, aux juges assassinés, aux philosophes au bûcher, aux journalistes emprisonnés…ils incarnent le courage de la vérité. Mais ces personnes font-elle preuve d’un courage particulier ou s’agit-il du courage qui accompagne toutes les tentatives, mêmes les plus modestes, de rendre le monde plus véridique ? Donnons-nous une heure de philosophie pour saisir le lien qui existe entre courage et vérité.

.

Médiathèque Per Jakez Helias Rue de la petite Palud

Landerneau 29800 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2024-01-04 par OT LANDERNEAU – DAOULAS