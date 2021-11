Landerneau Landerneau 29800, Landerneau Médiathèque Per Jakez Hélias – Heure du conte Landerneau Landerneau Catégories d’évènement: 29800

Landerneau 29800 Landerneau Lectures d’histoires, en partenariat avec la MPT/Centre social. Temps de lecture libre, mardi 16 novembre.

Gratuit et ouvert à tous, à partir de 2 ans.

