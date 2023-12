Ateliers langue des signes Médiathèque Penestin, 20 janvier 2024, Penestin.

Ateliers langue des signes 20 janvier – 23 mars 2024, les samedis Médiathèque

3 thèmes seront proposés lors de ces ateliers :

1er atelier : la politesse et apprendre à se présenter

2ème atelier : les émotions

3ème atelier : qui est-ce ? (fête du jeu)

Médiathèque Allée du Grand Pré 56760 Penestin Penestin 56760 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 90 41 99 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@penestin.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.penestin.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/ateliers-langue-des-signes-penestin.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-20T10:30:00+01:00 – 2024-01-20T11:30:00+01:00

2024-03-23T10:30:00+01:00 – 2024-03-23T11:30:00+01:00

CULTURE LOISIRS