Salon des auteurs locaux Médiathèque Penestin, 16 décembre 2023, Penestin.

Salon des auteurs locaux Samedi 16 décembre, 10h00 Médiathèque

« Un livre pour Noël »…

Pour les dédicaces, les auteurs suivants seront présents :

Hervé Dréan – Gilles Houdouin – Bernard Le Méné – Bruno Philipp – Isabelle Piquelin – Pierre-Marie Prat – Yannic Rome – Laëtitia Seigneur

Médiathèque Allée du Grand Pré 56760 Penestin Penestin 56760 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 90 41 99 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@penestin.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.penestin.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/salon-des-auteurs-locaux-penestin.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T10:00:00+01:00 – 2023-12-16T12:00:00+01:00

2023-12-16T10:00:00+01:00 – 2023-12-16T12:00:00+01:00

CULTURE LITTRATURE