Contes et ateliers horribles ! Médiathèque Payzac, 31 octobre 2023, Payzac.

Payzac,Dordogne

Ateliers créatifs à 15h à la médiathèque de Cherveix-Cubas.

Des contes pour frissonner à 15h à la médiathèque de Payzac suivis, à 16h, d’un atelier créatif.

Des contes à trembler à 17h30 à la médiathèque de Lanouaille..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . .

Médiathèque

Payzac 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Creative workshops at 3pm at the Cherveix-Cubas media library.

Tales to thrill at 3pm at the Payzac media library, followed by a creative workshop at 4pm.

Trembling tales at 5.30pm at the Lanouaille media library.

Talleres creativos a las 15.00 h en la mediateca Cherveix-Cubas.

Cuentos para estremecerse a las 15.00 h en la mediateca de Payzac, seguido de un taller creativo a las 16.00 h.

Cuentos para estremecerse a las 17.30 h en la mediateca de Lanouaille.

Kreative Workshops um 15 Uhr in der Mediathek von Cherveix-Cubas.

Märchen zum Schaudern um 15 Uhr in der Mediathek von Payzac, gefolgt von einem kreativen Workshop um 16 Uhr.

Märchen zum Zittern um 17:30 Uhr in der Mediathek von Lanouaille.

Mise à jour le 2023-10-17 par Isle-Auvézère