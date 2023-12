Atelier mosaïque spécial Noël Médiathéque Pays de Lapalisse Lapalisse, 16 décembre 2023 14:30, Lapalisse.

Lapalisse,Allier

Atelier créatif parent-enfant en partenariat avec le Comité des Fêtes..

2023-12-16 14:30:00 fin : 2023-12-16 16:30:00. .

Médiathéque Pays de Lapalisse Place du Marechal Leclerc

Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



For children and their parents in partnership with Comité des Fêtes.

Taller creativo para padres e hijos en colaboración con el Comité des Fêtes.

Kreativer Eltern-Kind-Workshop in Partnerschaft mit dem Festkomitee.

Mise à jour le 2023-12-05 par Office de tourisme du pays de Lapalisse