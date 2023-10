Atelier sérigraphie au pochoir Médiathéque Pays de Lapalisse Lapalisse, 24 octobre 2023, Lapalisse.

Lapalisse,Allier

Atelier créatif animé par Caroline Bizien, en partenariat avec le Musée de l’Illustration Jeunesse. Inscriptions fortement conseillées..

2023-10-24 15:00:00

Médiathéque Pays de Lapalisse Place du Marechal Leclerc

Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



With Caroline Bizien, in partnership with Musée de l’Illustration Jeunesse.

Taller creativo dirigido por Caroline Bizien, en colaboración con el Musée de l’Illustration Jeunesse. Se recomienda encarecidamente inscribirse.

Kreativer Workshop unter der Leitung von Caroline Bizien, in Zusammenarbeit mit dem Musée de l’Illustration Jeunesse. Anmeldungen werden dringend empfohlen.

