Vienne Les Alphabets de Jacques Villeglé Médiathèque Paul-Émile Victor Availles-en-Châtellerault, 5 mars 2024 15:00, Availles-en-Châtellerault. Les Alphabets de Jacques Villeglé 5 – 27 mars 2024 Médiathèque Paul-Émile Victor Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque Au dessus du bureau d’accueil de la médiathèque d’Availles-en-Châtellerault se trouve une œuvre intrigante : un grand carré de mots colorés, à la fois mystérieux et plein de sens. C’est le « Carré de la bibliothèque » créé par Jacques Villeglé en 2006. Artiste plasticien renommé, Jacques Villeglé pratiquait un art populaire inspiré par les affiches, les symboles et les mots, sur les murs des villes. Venez découvrir son travail à travers une sélection d’oeuvres choisie par l’artothèque de Grand Châtellerault.

Une présentation en sera faite lors d’un « apéro expo », le

vendredi 22 mars à 19h30 à la médiathèque. Médiathèque Paul-Émile Victor 4 rue Tiers Colas 86530 Availles-en-Châtellerault Availles-en-Châtellerault 86210 Le Gué de Landin Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 20 35 73 [{« type »: « email », « value »: « mediatheque.availles@grand-chatellerault.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0549203573 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-05T16:00:00+01:00 – 2024-03-05T19:00:00+01:00

Détails Heure : 15:00

