Atelier Switch sports Mercredi 7 février 2024, 15h00, 16h00 Médiathèque Paul-Émile Victor Sur réservation.

Et si on se mettait au sport ? Volley, tennis, badminton, bowling ou fléchettes… sur la Switch ! Un atelier pour s’amuser et transpirer sans se fatiguer.

2 séances.

Médiathèque Paul-Émile Victor 4 rue Tiers Colas 86530 Availles-en-Châtellerault Availles-en-Châtellerault 86210 Le Gué de Landin Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 20 35 73 [{« type »: « email », « value »: « mediatheque.availles@grand-chatellerault.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0549203573 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-07T15:00:00+01:00 – 2024-02-07T16:00:00+01:00

2024-02-07T16:00:00+01:00 – 2024-02-07T17:00:00+01:00

Jeu vidéo