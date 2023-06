Ateliers Vitrophanie Médiathèque Paul Eluard Aubervilliers Aubervilliers Catégories d’Évènement: Aubervilliers

Seine-Saint-Denis Ateliers Vitrophanie Médiathèque Paul Eluard Aubervilliers, 22 août 2023, Aubervilliers. Ateliers Vitrophanie 22 et 29 août Médiathèque Paul Eluard Entrée libre sur réservation – s’adresser à la médiathèque 2 ateliers de création collective de motifs adhésifs « en roue libre » pour la réalisation d’une fresque toute en couleurs, et transparence sur les vitres de la médiathèque Paul Eluard.

A partir de 10 ans. Médiathèque Paul Eluard 30 rue Gaëtan Lamy 93300 Aubervilliers Aubervilliers 93300 Landy-Plaine – Marcreus – Pressensé Seine-Saint-Denis Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-22T14:00:00+02:00 – 2023-08-22T17:00:00+02:00

2023-08-29T14:00:00+02:00 – 2023-08-29T17:00:00+02:00 ©les Poussières Détails Catégories d’Évènement: Aubervilliers, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Médiathèque Paul Eluard Adresse 30 rue Gaëtan Lamy 93300 Aubervilliers Ville Aubervilliers Departement Seine-Saint-Denis Lieu Ville Médiathèque Paul Eluard Aubervilliers

Médiathèque Paul Eluard Aubervilliers Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aubervilliers/

Ateliers Vitrophanie Médiathèque Paul Eluard Aubervilliers 2023-08-22 was last modified: by Ateliers Vitrophanie Médiathèque Paul Eluard Aubervilliers Médiathèque Paul Eluard Aubervilliers 22 août 2023