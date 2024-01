Gavottes d’histoires et histoires en botte – Festival Eurofonik Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault, samedi 16 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-16 11:00 – 11:30

Gratuit : oui Sur réservation :- en ligne sur eurofonik.fr/billetterie- par téléphone au 07 69 95 22 83 – du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.

Lectures musicales pour jeune public de 3 à 7 ans. Des bibliothécaires de la Ville d’Orvault et des musiciens du Centre Culturel Breton d’Orvault vous attendent pour un périple musical sur le littoral breton. Il sera ponctué d’histoires de bord de mer, de phare… le tout en bottes et imperméables ! Un temps de lecture musical, convivial et en toute simplicité, à vivre en famille. Durée : 30 minutes Dans le cadre d’Eurofonik, festival des musiques des mondes d’Europe (7 au 17 mars 2024)

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr https://eurofonik.fr/