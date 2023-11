Coffee time Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault, 9 novembre 2023, Orvault.

2023-11-09

Horaire : 15:00 16:30

Gratuit : non Dès 16 ans

Conversation anglaise animée par Nicole, Sophie et Véronique Participer au Coffee Time vous permet de pratiquer votre anglais, en toute décontraction. Ce trimestre les rendez-vous se multiplient et vous proposent une diversité de jour et de lieu. Vous n’aurez donc plus aucune excuse pour ne pas manier la langue de Shakespeare avec fluidité. Jeudi 21 septembre – 15h – OrmédoJeudi 9 novembre – 15h – OrmédoDès 16 ans – durée 1h15 – sur réservation au 02 51 78 98 60

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr