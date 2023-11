Dire-Lire Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault, 9 septembre 2023, Orvault.

2023-09-09

Horaire : 10:30 12:00

Gratuit : non Dès 16 ans

Certains jours, on se croirait presque à l’émission Le Masque et la Plume (France-Inter), tant les avis sont passionnés et contrastés. Venez participer au débat, échanger et défendre vos coups de cœur de lecture en toute bienveillance. Il y en a pour tous les goûts littéraires ! Samedi 9 septembre – 10h30 – OrmédoSamedi 2 décembre – 10h30 – OrmédoDès 16 ans – durée 1h45 – sur réservation au 02 51 78 98 60

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr