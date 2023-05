Goûter philo Médiathèque Ormédo – Orvault, 18 mars 2023, Orvault.

2023-03-18

Horaire : 15:30 17:00

Gratuit : non De 8 à 10 ans

Vivre ensemble n’est pas facile. Petits et grands le savent et l’expérimentent tous les jours. Est-il plus facile d’aimer celui qui nous ressemble, ou celui qui est différent ? À travers cet atelier philo, on cherchera, avec les enfants, à trouver comment ouvrir notre regard à la différence, au handicap. De 8 à 10 ans – durée 1h30 – sur réservation au 02 51 78 98 60

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr