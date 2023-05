Coffee time Médiathèque Ormédo – Orvault, 4 mars 2023, Orvault.

2023-03-04

Horaire : 15:00 16:30

Gratuit : non À partir de 16 ans

Conversation anglaise Do you like to speak English ? Yes ! You will enjoy the Coffee Time ! Coffee time, c’est le rendez-vous mensuel, décontracté et convivial où Nicole et Véronique vous invitent à parler anglais. Tous niveaux acceptés, sauf grands débutants.À partir de 16 ans – durée 1h15 – sur réservation au 02 51 78 98 60

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr