Gratuit : non Tout public Par l’Atelier Photo d’Orvault Vous êtes curieux, vous aimez les arts visuels et vous souhaitez (re)découvrir la photographie, l’Atelier Photo d’Orvault vous donne rendez-vous à Ormédo. On vous attend !Rendez-vous 2 – Mercredi 1er mars – 5 astuces pour améliorer ses photos de coucher de soleil + Découverte : Lee Miller, une photographe aux multiples talents ! / Bonus mystère Tout public – durée 1h – sur réservation au 02 51 78 98 60 Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

Médiathèque Ormédo – Orvault
2 Promenade de l'Europe
Orvault 44700
02 51 78 98 60
http://www.bibliotheques-orvault.fr/
reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr

