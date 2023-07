Les visites des coulisses du Patrimoine Médiathèque Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Les visites des coulisses du Patrimoine Médiathèque Orléans, 16 septembre 2023, Orléans. Les visites des coulisses du Patrimoine Samedi 16 septembre, 11h00, 14h00, 16h00 Médiathèque Inscription recommandée Qu’est-ce que le patrimoine de la Médiathèque d’Orléans ? Comment le constituons-nous, le conservons-nous et le faisons-nous connaître ? Découvrez l’envers du décor au fil d’une visite qui vous mènera dans les bureaux, à l’atelier et dans les réserves en sous-sols. Médiathèque 1 place Gambetta, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 68 45 45 https://mediatheques.orleans-metropole.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0238684545 »}] Première bibliothèque municipale à vocation régionale ouverte en 1994, œuvre des architectes Pierre du Besset et Dominique Lyon. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00 © Médiathèques d’Orléans Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Médiathèque Adresse 1 place Gambetta, 45000 Orléans Ville Orléans Departement Loiret Lieu Ville Médiathèque Orléans

Médiathèque Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/