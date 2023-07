Atelier typographique des Mille Univers Médiathèque Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Atelier typographique des Mille Univers Médiathèque Orléans, 16 septembre 2023, Orléans. Atelier typographique des Mille Univers Samedi 16 septembre, 10h00 Médiathèque Pour fêter les 80 ans du dépôt légal imprimeur en région Centre Val-de-Loire, les Mille Univers installent un atelier d’imprimerie à la Médiathèque d’Orléans pour la journée.

Les Mille Univers sont une maison d’édition associative fondée à Bourges en 1994. Au sein d’un atelier typographique dit traditionnel, elle œuvre pour un patrimoine vivant. Elle a publié une centaine d’ouvrages, organise régulièrement des ateliers et accueille des résidences d’auteur. Médiathèque 1 place Gambetta, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 68 45 45 https://mediatheques.orleans-metropole.fr/ Première bibliothèque municipale à vocation régionale ouverte en 1994, œuvre des architectes Pierre du Besset et Dominique Lyon. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00 © Mille Univers Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Médiathèque Adresse 1 place Gambetta, 45000 Orléans Ville Orléans Departement Loiret Lieu Ville Médiathèque Orléans

Médiathèque Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/