Atelier DIY : masques mexicains de la fête des morts Médiathèque Oradour-sur-Vayres, 27 octobre 2023, Oradour-sur-Vayres.

Oradour-sur-Vayres,Haute-Vienne

En famille ou entre amis, venez confectionner votre masque calavera, objet typique de la culture mexicaine, utilisé lors de la célébration del Dia de los Muertos. Attention, les places sont limitées, pensez à réserver !.

2023-10-27 fin : 2023-10-27 . EUR.

Médiathèque

Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



With family or friends, come and make your own calavera mask, a typical object in Mexican culture, used to celebrate Dia de los Muertos. Places are limited, so book early!

Ven con tu familia o amigos a hacer tu propia máscara de calavera, un objeto típico de la cultura mexicana que se utiliza durante las celebraciones del Día de los Muertos. Las plazas son limitadas, así que ¡reserva pronto!

Stellen Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden eine Calavera-Maske her, ein typisches Objekt der mexikanischen Kultur, das während der Feierlichkeiten zum Dia de los Muertos verwendet wird. Achtung, die Plätze sind begrenzt, denken Sie also daran, zu reservieren!

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Ouest Limousin