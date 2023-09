Café lecture Médiathèque Oradour-sur-Vayres, 13 octobre 2023, Oradour-sur-Vayres.

Oradour-sur-Vayres,Haute-Vienne

Venez partager vos lectures, films et musiques coups de cœur autour d’un café ou d’un thé..

2023-10-13 fin : 2023-10-13 . EUR.

Médiathèque

Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and share your favorite readings, films and music over a cup of coffee or tea.

Venga y comparta sus libros, películas y música favoritos con una taza de café o té.

Teilen Sie Ihre Lieblingslektüre, -filme und -musik bei einer Tasse Kaffee oder Tee mit anderen.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Ouest Limousin