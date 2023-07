Jeu de l’oie drouaise Médiathèque Odyssée Dreux Catégories d’Évènement: Dreux

Eure-et-Loir Jeu de l’oie drouaise Médiathèque Odyssée Dreux, 16 septembre 2023, Dreux. Jeu de l’oie drouaise Samedi 16 septembre, 14h00 Médiathèque Odyssée Jeu en extérieur Venez jouer au célèbre jeu de l’oie, revisité à la mode drouaise ! Médiathèque Odyssée 1 Place Mésirard, 28100 Dreux Dreux 28100 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « archivesagglo@dreux-agglomeration.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00 @ Archives de Dreux Détails Catégories d’Évènement: Dreux, Eure-et-Loir Autres Lieu Médiathèque Odyssée Adresse 1 Place Mésirard, 28100 Dreux Ville Dreux Departement Eure-et-Loir Age min 8 Age max 99 Lieu Ville Médiathèque Odyssée Dreux

Médiathèque Odyssée Dreux Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dreux/