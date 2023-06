Lire l’été à Buchelay : la terrasse de la médiathèque Médiathèque Odette Dubarry Buchelay, 8 juillet 2023, Buchelay.

Lire l’été à Buchelay : la terrasse de la médiathèque 8 – 29 juillet Médiathèque Odette Dubarry Entrée libre

Bienvenue sur la Terrasse de la médiathèque Odette Dubarry!

Qui a dit qu’une médiathèque était un endroit silencieux et fermé?

Du 8 au 29 juillet 2023, aux horaires d’ouverture, la Médiathèque de Buchelay met à disposition du mobilier de jardin, des jeux, une fresque géante à colorier, et bien d’autres animations pour profiter des livres et du beau temps ?

⏰Jours et horaires d’ouverture :

Mardi 14h-18h

Mercredi 10h-12h / 14h-18h

Vendredi 14h-18h

Samedi 10h-12h / 14h-18h

Plus d’infos au 01 30 92 57 74 ou culture@buchelay.fr

Retrouvez toutes les actualités sur https://www.facebook.com/LaMediathequeDeBuchelay

