Chasse au trésor Médiathèque Odette Dubarry Buchelay Buchelay Catégories d’Évènement: Buchelay

Yvelines Chasse au trésor Médiathèque Odette Dubarry Buchelay, 8 juillet 2023, Buchelay. Chasse au trésor 8 – 29 juillet Médiathèque Odette Dubarry Chasse aux trésors, à la poursuite de la liberté! Trouvez tous les QR code cachés dans la ville de Buchelay, dans le temps imparti, pour tenter d’ouvrir le coffre aux trésors !

Par groupe, ou tout seul, en famille ou entre amis, cette chasse aux trésors interactive testera vos connaissances sur la ville.

Pour participer, il vous suffit de scanner le QR code présent sur l’affiche de l’événement.

Vous la retrouverez dans tout le village, et dans ses structures municipales, dont la Plaine des sports ou encore la Médiathèque Odette Dubarry. Retrouvez tout le programme Eté culturel sur https://www.facebook.com/LaMediathequeDeBuchelay Médiathèque Odette Dubarry 16 rue Pasteur 78200 Buchelay Buchelay 78200 Yvelines Île-de-France 01 30 92 57 74 http://mediatheque.buchelay.fr https://www.facebook.com/LaMediathequeDeBuchelay [{« type »: « phone », « value »: « 01 30 92 57 74 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@buchelay.fr »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/LaMediathequeDeBuchelay »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T10:00:00+02:00 – 2023-07-08T10:30:00+02:00

2023-07-29T10:00:00+02:00 – 2023-07-29T11:00:00+02:00 ©DR Détails Catégories d’Évènement: Buchelay, Yvelines Autres Lieu Médiathèque Odette Dubarry Adresse 16 rue Pasteur 78200 Buchelay Ville Buchelay Departement Yvelines Lieu Ville Médiathèque Odette Dubarry Buchelay

Médiathèque Odette Dubarry Buchelay Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/buchelay/

Chasse au trésor Médiathèque Odette Dubarry Buchelay 2023-07-08 was last modified: by Chasse au trésor Médiathèque Odette Dubarry Buchelay Médiathèque Odette Dubarry Buchelay 8 juillet 2023