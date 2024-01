Nuit de la lecture: thème sur le corps Médiathèque Objat, jeudi 18 janvier 2024.

Objat Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-18

fin : 2024-01-20

Jeudi 18 janvier: Soirée dédiée aux collégiens, au Collège d’Objat de 18h30 à 20h30

Vendredi 19 janvier:

19h30 à 19h45

● A corps perdu ! : pièce de théâtre proposée par les jeunes de la troupe de théâtre du Foyer rural de St-Aulaire.

19h45 à 20h30

● Relais de lecture proposé par des élèves de différentes classes de l’école élémentaire d’Objat. Clôture de ce relais par une danse traditionnelle avec des élèves de CE2.

20h30 à 21h30

● Animation jeunesse avec Christian GAUT & Marcel CHAMPION : projection d’une BD sans texte et construction d’une histoire en directe avec les enfants.

Samedi 20 janvier:

16h à 17h

● Atelier de lecture méditative au son du bol tibétain

20h à 21h30

● Conférence sur le thème du Corps animée par Louis-Olivier Vitté (écrivain) en présence de trois écrivains et une artiste lyrique

21h30 à 22h00

● Rencontres et dédicaces avec les différents intervenants

Jeudi 18 janvier: Soirée dédiée aux collégiens, au Collège d’Objat de 18h30 à 20h30

Vendredi 19 janvier:

19h30 à 19h45

● A corps perdu ! : pièce de théâtre proposée par les jeunes de la troupe de théâtre du Foyer rural de St-Aulaire.

19h45 à 20h30

● Relais de lecture proposé par des élèves de différentes classes de l’école élémentaire d’Objat. Clôture de ce relais par une danse traditionnelle avec des élèves de CE2.

20h30 à 21h30

● Animation jeunesse avec Christian GAUT & Marcel CHAMPION : projection d’une BD sans texte et construction d’une histoire en directe avec les enfants.

Samedi 20 janvier:

16h à 17h

● Atelier de lecture méditative au son du bol tibétain

20h à 21h30

● Conférence sur le thème du Corps animée par Louis-Olivier Vitté (écrivain) en présence de trois écrivains et une artiste lyrique

21h30 à 22h00

● Rencontres et dédicaces avec les différents intervenants

.

Médiathèque Place Charles de Gaulle

Objat 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-02 par Brive Tourisme