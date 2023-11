Objat fête Noël: lecture de contes de Noël Médiathèque Objat, 20 décembre 2023, Objat.

Objat,Corrèze

Comme tous les ans, Objat fête Noël. Diverses animations au programme dont une lecture de contes de Noël.

20h30 à la médiathèque

Gratuit.

2023-12-20 fin : 2023-12-20 21:30:00. .

Médiathèque

Objat 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



As every year, Objat celebrates Christmas. A variety of activities are on the program, including a reading of Christmas tales.

8:30pm at the mediatheque

Free

Como cada año, Objat celebra la Navidad. El programa incluye diversas actividades, entre ellas la lectura de cuentos navideños.

20.30 h en la mediateca

Gratis

Wie jedes Jahr feiert Objat Weihnachten. Verschiedene Animationen stehen auf dem Programm, darunter eine Lesung von Weihnachtsgeschichten.

20:30 Uhr in der Mediathek

Kostenlos

Mise à jour le 2023-11-23 par Brive Tourisme