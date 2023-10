Cinq petits renards Médiathèque Nyons, 2 décembre 2023, Nyons.

Nyons,Drôme

Cinq petits renards, cachés dans la main

Cinq petits renards, doux et aventureux

Cinq petites histoires, illustrées de langue des signes, pour découvrir cette langue, apprendre quelques signes, rêver du bout des doigts..

2023-12-02 11:00:00 fin : 2023-12-02 11:30:00. .

Médiathèque

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Five little foxes, hidden in your hand

Five little foxes, sweet and adventurous

Five little stories, illustrated with sign language, to discover this language, learn a few signs and dream with your fingertips.

Cinco zorritos, escondidos en tu mano

Cinco zorritos, dulces y aventureros

Cinco pequeñas historias, ilustradas con lenguaje de signos, para ayudarte a descubrir esta lengua, aprender algunos signos y soñar con la punta de los dedos.

Fünf kleine Füchse, versteckt in der Hand

Fünf kleine Füchse, sanft und abenteuerlustig

Fünf kleine Geschichten, illustriert mit Zeichensprache, um diese Sprache zu entdecken, einige Zeichen zu lernen und mit den Fingerspitzen zu träumen.

