Prix du Roman Cezam / Rencontre avec Coline Pierré Médiathèque Nord Luce Courville, 21 mars 2023, Nantes.

2023-03-21 Sur inscription

Horaire : 18:30

Gratuit : oui Public adulte Sur inscription

En partenariat avec Cezam Pays de la Loire, à propos de son roman « Pourquoi pas la Vie » (L’Iconoclaste) Au cœur de l’hiver 1963, la poétesse Sylvia Plath, trente ans à peine, se suicide. Mère assignée au foyer, artiste reléguée dans l’ombre par un mari qui prend toute la lumière, amoureuse trahie et abandonnée, Sylvia Plath est le reflet de tant de femmes empêchées par le monde des hommes. Ça, c’est la réalité. Et si Sylvia Plath ne s’était pas donné la mort ? Coline Pierré réinvente le destin de cette icône féministe, elle l’imagine s’émanciper et se libérer du joug masculin. Dans l’Angleterre des Swinging Sixties, électrisée par les Beatles et la culture pop émergente, son héroïne goûte avec la même intensité l’écriture, la maternité, le bonheur et le succès. Elle veut tout ; elle peut tout. Ce roman optimiste et jubilatoire répare une injustice. Il fait renaître une femme unique telle qu’elle aurait pu vivre.

Médiathèque Nord Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 http://bm.nantes.fr