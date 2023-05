Concert spécial Corée Médiathèque Nord Luce Courville Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Concert spécial Corée Médiathèque Nord Luce Courville, 5 mars 2023, Nantes. 2023-03-05

Horaire : 16:00

Gratuit : oui Tout public En partenariat avec le Conservatoire de Nantes dans le cadre de L’Œil du Monde Les Grands élèves se mettent aux couleurs de la Corée en interprétant en acoustique de la musique coréenne et des musiques de films. Médiathèque Nord Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 http://bm.nantes.fr Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Médiathèque Nord Luce Courville Adresse 1 Rue Eugène Thomas Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Age max Tout public Lieu Ville Médiathèque Nord Luce Courville Nantes

Médiathèque Nord Luce Courville Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Concert spécial Corée Médiathèque Nord Luce Courville 2023-03-05 was last modified: by Concert spécial Corée Médiathèque Nord Luce Courville Médiathèque Nord Luce Courville 5 mars 2023 Médiathèque Nord Luce Courville Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique