Conversation en français Médiathèque Nord Luce Courville Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Conversation en français Médiathèque Nord Luce Courville, 30 mars 2023, Nantes. 2023-03-30

Horaire : 14:30

Gratuit : oui Tout public Un atelier en petit groupe pour échanger, partager, pratiquer et améliorer votre français en toute convivialité. Médiathèque Nord Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 http://bm.nantes.fr

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Médiathèque Nord Luce Courville Adresse 1 Rue Eugène Thomas Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Age max Tout public Lieu Ville Médiathèque Nord Luce Courville Nantes

Médiathèque Nord Luce Courville Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Conversation en français Médiathèque Nord Luce Courville 2023-03-30 was last modified: by Conversation en français Médiathèque Nord Luce Courville Médiathèque Nord Luce Courville 30 mars 2023 Médiathèque Nord Luce Courville Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique