LES ATELIERS NUMERIQUES Médiathèque Nelson Mandela Grande-Synthe

Jeudi 22 février 2024, 14h00 Médiathèque Nelson Mandela Entrée libre

Début : 2024-02-22T14:00:00+01:00 – 2024-02-22T17:00:00+01:00

Médiathèque Nelson Mandela 12 Place de l'Europe, 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France 0328236630 http://www.ville-grande-synthe.fr https://www.facebook.com/MediathequeLudothequeGrandeSynthe Médiathèque municipale Nelson Mandela

Ouverte les mardis, mercredis, vendredis et samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h.

Ville de Grande-Synthe

