Théâtre autour des fables Médiathèque Nelson Mandela Grande-Synthe

Théâtre autour des fables La classe de théâtre s’empare de Fables pour une revisite Mercredi 31 janvier, 16h00 Médiathèque Nelson Mandela Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-31T16:00:00+01:00 – 2024-01-31T16:45:00+01:00

Fin : 2024-01-31T16:00:00+01:00 – 2024-01-31T16:45:00+01:00

Pour la 11 ème édition la Classe de Théâtre participe à la semaine Classique 2024 et s’empare de fables pour proposer une revisite accompagnée par quelques éléments sonores !

Médiathèque Nelson Mandela Place de l'Europe 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France

culture médiathèque

photo perso: x.Matthys