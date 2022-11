Cinema occitan Médiathèque, Nègrepelisse (82)

Cinema occitan Médiathèque, Nègrepelisse (82), 19 novembre 2022, . Cinema occitan Samedi 19 novembre, 15h00 Médiathèque, Nègrepelisse (82)

Participation libre

avec Institut d’études occitanes du Tarn et Garonne Médiathèque, Nègrepelisse (82) 200, Rue de la Piscine Médiathèque, 82800 Nègrepelisse, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/38571 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Cinema : « Profils paysans » de R Depardon 2ème partie, présenté par Gérard Massip source : événement Cinema occitan publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-19T15:00:00+01:00

2022-11-19T19:00:00+01:00

Détails Autres Lieu Médiathèque, Nègrepelisse (82) Adresse 200, Rue de la Piscine Médiathèque, 82800 Nègrepelisse, France Age maximum 110 lieuville Médiathèque, Nègrepelisse (82)

Médiathèque, Nègrepelisse (82) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//