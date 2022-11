Soirée jeux à la Médiathèque ! Médiathèque Naintré Catégories d’évènement: Naintré

Soirée jeux à la Médiathèque ! Vendredi 9 décembre, 20h00

Entrée libre – inscription pour le jeu des loups-garous

Venez profiter des jeux mis à disposition par la Médiathèque et par la MJC, dont un rendez-vous à ne pas manquer avec les loups-garous de Thiercelieux… Médiathèque Avenue Carnot 86530 Naintré Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine À partir de 20h à la Médiathèque Micheline Réau de Naintré. Dès l’âge de 10 ans. Places limitées pour les loups-garous : inscrivez-vous à l’avance auprès de la Médiathèque !

