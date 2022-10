Présentation de mon espace santé Médiathèque Naintré Catégories d’évènement: Naintré

Vienne

Présentation de mon espace santé Médiathèque, 18 octobre 2022, Naintré. Présentation de mon espace santé Mardi 18 octobre, 15h00 Médiathèque

Sur inscription

à la médiathèque de Naintré Médiathèque Avenue Carnot 86530 Naintré Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine N’hésitez pas à venir assister à la présentation de l’espace santé et poser votre question.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-18T15:00:00+02:00

2022-10-18T16:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Naintré, Vienne Autres Lieu Médiathèque Adresse Avenue Carnot 86530 Naintré Ville Naintré lieuville Médiathèque Naintré Departement Vienne

Médiathèque Naintré Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/naintre/

Présentation de mon espace santé Médiathèque 2022-10-18 was last modified: by Présentation de mon espace santé Médiathèque Médiathèque 18 octobre 2022 Médiathèque Naintré Naintré

Naintré Vienne