À vos notes ! La partition dans tous ses états Médiathèque musicale de Paris Paris, 15 septembre 2023, Paris.

À vos notes ! La partition dans tous ses états 15 et 16 septembre Médiathèque musicale de Paris Entrée libre / Atelier à 11h sur réservation

La médiathèque se penche sur la partition et de la notation musicale.

– Vendredi 15 sept. :

18 h : Bibliothécaire d’orchestre, un métier au service du spectacle vivant. Rencontre avec Maud Rolland et Noémie Larrieu, bibliothécaires d’orchestre de Radio France.

19 h : Dans les coulisses du métier de compositeur avec David Lampel, qui enseigne l’écriture et l’orchestration dans les conservatoires de la Ville de Paris.

– Samedi 16 sept. :

10 h et 15 h : visite commentée de la Médiathèque. Présentation des collections et de certains documents rares, témoignages de l’histoire des supports d’enregistrement : cylindres phonographiques, cartons perforés, vinyles anciens, 78 tours, et beaucoup de curiosités !

11 h : Atelier enfants (7-10 ans) : Dessine le son ! Chloé Aujames (piano), Anna Schwarz (flûte) et Maxime Chauvin (saxophone) proposent aux enfants un atelier d’exploration sonore et de création transverse musique / dessin, qui leur permet de créer leur propre partition graphique.

Réservation : mmp@paris.fr

14 h : De la partition au tableau musical, rencontre avec Chloé Aujames, professeure diplômée d’État, pour son livre, Les Traits du Son (éd. Delatour). Introduction par Chrystel Marchand, compositrice, pédagogue, chercheuse.

16 h : Conserver, transmettre, interpréter : regards croisés sur la notation musicale. Table ronde avec Pierre Agut (compositeur), Jérôme Boutinot (bibliothécaire à l’IRCAM) et Maxime Barthélémy (éditeur Maison ONA).

19 h : Concert de Guillaume Florès (alto) et Paul Wiener (violon et alto). Guillaume Florès et Paul Wiener nous offrent un programme d’œuvres d’Igor Stravinsky, Betsy Jolas, George Benjamin, Garth Knox, Alberto Posadas.

À noter : du 12 au 22 sept., l’exposition La partition dans tous ses états ! De toutes tailles, tous formats, colorées, illustrées, anciennes ou contemporaines, des partitions graphiques, mais aussi des brouillons, des manuscrits… En partenariat avec la bibliothèque de Radio France et la bibliothèque de l’IRCAM.

Médiathèque musicale de Paris 8 porte Saint-Eustache 75001 Paris Paris 75001 Quartier Les Halles Paris Île-de-France 01 55 80 75 30 https://mediathequemusicaledeparis.wordpress.com/ https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris/;https://twitter.com/MmpParis/ [{« type »: « email », « value »: « mmp@paris.fr »}] [{« link »: « mailto:mmp@paris.fr »}] Ouverte en 1986, la Médiathèque est une bibliothèque de ressources musicales unique en son genre, dédiée à la musique sous toutes ses formes, située au Forum des Halles. A la fois bibliothèque spécialisée et équipement de lecture publique, avec des collections patrimoniales et une immense offre de prêt, la MMP propose plus de 100.000 CD, près de 150.000 disques vinyle, 22.000 ouvrages spécialisés sur la musique, 500 titres de périodiques dont 110 vivants, 12.000 partitions et méthodes et près de 35.000 partitions classiques et matériels d’orchestre. Elle organise des concerts, des conférences, des expositions. Métros / RER : Chatelet, Les Halles, Chatelet-les-halles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T18:00:00+02:00 – 2023-09-15T20:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T20:00:00+02:00

Mairie de Paris