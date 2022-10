Soirée jeux et blind test à Villeneuve d’Ascq Médiathèque municipale Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Soirée jeux et blind test à Villeneuve d'Ascq Samedi 15 octobre, 20h00 Médiathèque municipale Villeneuve d'Ascq

Gratuit

Soirée jeux et blind test à Villeneuve d’Ascq dans le cadre des Nuits des bibliothèques Médiathèque municipale Villeneuve d’Ascq 96 Chaussée de l’hôtel de ville 59650 Villeneuve d’Ascq Saint-Sauveur Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Soirée jeux avec la ludothèque municipale

Des jeux sur la nature, les animaux, les plantes ! Pour se mettre au vert !

Tout public à partir de 6 ans

Samedi 15 octobre de 20h à 22h Blind test

Participez à un Blind test sur le thème de l’écologie et du développement durable.

Venez tester vos connaissances musicales, et vous affronter dans la bonne humeur, autour d’un jeu en équipes !

Tout public

Samedi 15 octobre de 20h à 22h

