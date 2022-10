Ateliers Nuits des bibliothèques à Villeneuve d’Ascq Médiathèque municipale Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Ateliers Nuits des bibliothèques à Villeneuve d'Ascq
Samedi 15 octobre, 14h30
Médiathèque municipale Villeneuve d'Ascq

Gratuit

Divers ateliers de création à la médiathèque de Villeneuve d’Ascq dans le cadre des Nuits des bibliothèques Médiathèque municipale Villeneuve d’Ascq 96 Chaussée de l’hôtel de ville 59650 Villeneuve d’Ascq Saint-Sauveur Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Atelier 1 « Mes animaux en papier récup »

Avec des papiers découpés , réalise des portraits attachants d’animaux !

Tout public à partir de 5 ans

Samedi 15 octobre de 14h30 à 16h30 (durée de réalisation de 20 à 30mn) Atelier 2 Gravure sur Tetra pak

Gravez un personnage sur un emballage de récupération et imprimez le sur papier !

Technique de gravure à la pointe sèche

A partir de 15 ans Samedi 15 octobre de 14h30 à 16h30

