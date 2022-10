Concert et atelier musique à Villeneuve d’Ascq Médiathèque municipale Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Concert et atelier musique à Villeneuve d’Ascq Médiathèque municipale Villeneuve d’Ascq, 15 octobre 2022, Villeneuve-d'Ascq. Concert et atelier musique à Villeneuve d’Ascq Samedi 15 octobre, 09h00, 17h00 Médiathèque municipale Villeneuve d’Ascq

Réservation pour l’atelier au 03.20.61.73.00, Concert gratuit

Concert et atelier musique à Villeneuve d’Ascq avec YMNK dans le cadre des Nuits des bibliothèques Médiathèque municipale Villeneuve d’Ascq 96 Chaussée de l’hôtel de ville 59650 Villeneuve d’Ascq Saint-Sauveur Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Atelier DIY Musique (création d’instruments de musique éléctronique avec YMNK)

Réalisez un projet simple d’instrument de musique électronique (boîte à son ou alors pédale de guitare) et découvrez les composants électroniques analogiques (résistances, condensateurs, etc …) et le matériel à utiliser.

Les participants repartent chez eux avec l’objet réalisé !

A partir de 16 ans.

Samedi 15 octobre de 9h à 13h

Réservation au 03.20.61.73.00 Concert YMNK – Electro

YMNK cultive ses sons comme d’autres leurs herbacées, avec la

dévotion et le savoir-faire de l’artisan.Sur des machines débridées

par un piratage libérateur, le Lillois croise les flux de la glitch pop et

de l’electro tapageuse avec pour objectif de faire émerger du chaos

la mélodie et du hardware le soft, la pop et l’ivresse.

Dans le cadre de « Live entre les livres » et en partenariat avec l’association Dynamo

Gratuit

